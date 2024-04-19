تعاون لتسريع جهود الاستثمار العالمي في مجال المناخ

أعلن كل من المركز العالمي لتمويل المناخ، المبادرة التي أطلقها مؤتمر الأطراف «كوب 28» بهدف تشجيع الاستثمارات وتوفير الحلول في مجال المناخ عالمياً، والذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له، و«صندوق ألتيرّا»، أكبر أداة استثمارية خاصة تركز على المناخ في العالم، أمس، عن تعاونهما بهدف تعزيز جهود الاستثمارات المناخية في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وتم إطلاق «ألتيرّا» خلال مؤتمر «كوب 28» بوصفه صندوقاً رائداً بقيمة 30 مليار دولار أميركي لتشجيع الاستثمارات المناخية، وهو يهدف إلى سد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.

ويقوم الصندوق على هيكلية مبتكرة مؤلفة من قسمين، وهي مصممة لسد فجوة الاستثمار في الحلول اللازمة لدعم جهود الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية، وتوجيه الاستثمارات نحو دول جنوب العالم.

بدوره يعمل المركز العالمي لتمويل المناخ على إنشاء منظومة عمل تشجع الاستثمار في المشاريع المرنة والمستدامة ومنخفضة الكربون، والتي تستفيد من أحدث الأبحاث وبرامج بناء القدرات مع الاستعانة بأبرز الخبراء لإعداد أطر مالية مناسبة.