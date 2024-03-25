«إنفستوبيا 2024» تشهد إعلان صندوق استثماري جديد

شهد وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، إعلان مؤسسة «أيوتا إيكوسيستم دي إل تي» IOTA Ecosystem DLT، إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، يركز على تطوير حلول تكنولوجيا التجارة «TradeTech»، ودعم نمو الشركات الناشئة والمشروعات المغامرة التي تعتمد على مشروعات التكنولوجيا الرقمية وترميز الأصول الحقيقية.

ويندرج هذا الإعلان الذي تم خلال فعاليات «إنفستوبيا 2024»، ضمن رؤية «إنفستوبيا» لتحفيز رواد الأعمال على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوفير جميع الممكنات والفرص التي تدعم نمو وازدهار مشاريعهم الابتكارية.

ويهدف الصندوق الذي تم إطلاقه بالتعاون مع المنظومة الرقمية المتخصصة في تخزين ومشاركة البيانات التجارية «TLIP»، إلى تعزيز بيئة تكنولوجيا التجارة، والإسهام في إنشاء منظومة تجارية عالمية أكثر ترابطاً وكفاءة، وإتاحة حلول التمويل التجاري أمام الشركات والحكومات، وذلك انسجاماً مع توجه دولة الإمارات نحو تطوير التقنيات المطبقة في التجارة العالمية، وبدعم وتسهيل من «إنفستوبيا»، إذ سيتم التركيز على دعم الشركات الناشئة التي يقع مقرها الرئيس في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد قارة إفريقيا.

وتشكل هذه الاستثمارات المعلن عنها خطوة مهمة نحو إعادة تعريف مشهد التجارة والتمويل الرقمي، فمن خلال توفير بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي، سيتسنى لمؤسسة «IOTA» إتاحة إمكانات وآفاق جديدة لتجارة عالمية مرنة وفعّالة، ما يفيد المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وكان لـ«إنفستوبيا 2024» الدور المحوري في تسهيل إطلاق الصندوق الاستثماري الجديد، إذ وفرت منصة مثالية لعرض حلول «IOTA» المبتكرة أمام مجتمع المستثمرين وصانعي القرار العالميين ومكّنتهم من التواصل مع الشركاء.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز التكنولوجيا التجارية والحلول الرقمية، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، ووجهة تجارية رائدة قادرة على إعادة تشكيل آليات التجارة العالمية، ودعمها بأحدث الحلول والتقنيات المتقدمة، الأمر الذي يصب في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون دولة الإمارات العاصمة العالمية للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.

وتعد «IOTA»، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، مؤسسة عالمية تهدف إلى تطوير الجيل التالي من تقنيات الحوكمة اللامركزية، لبناء اقتصاد رقمي جديد من خلال إعادة تصميم الطريقة التي يتصل بها الأشخاص والأجهزة، ويتشاركون فيها المعلومات والقيمة، حيث تستخدم تقنيات جديدة ومتقدمة في مجال البلوك تشين والعملات الرقمية وتقنية البيانات الموزعة وإنترنت الأشياء وترميز الأصول الحقيقية وتطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة الأخرى. وتتعاون المؤسسة مع منظومة عالمية وشركاء للبحث وتطوير التقنيات التي تحقق تأثيراً مستداماً.

واستضافت «إنفستوبيا 2024» ضمن فعالياتها التي استمرت لمدة يومين نهاية فبراير 2024 في أبوظبي، نخبة من المستثمرين والشركات وقادة الاقتصاد والخبراء ورواد الأعمال، وهيأت مناخاً ملائماً للتواصل والتعاون، واستشراف فرص الاستثمار المشترك، إذ شهدت حضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة ناقشوا مجموعة من أهم موضوعات الاستثمار والاقتصاد الجديد، بما في ذلك قطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحي والإبداعي، والاستثمار في الرياضة، والتكنولوجيا والتقنيات المالية الحديثة، والرعاية الصحية، والاقتصاد الأخضر، واستثمارات رأس المال المغامر.