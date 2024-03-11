أبوظبي تطلق استراتيجية عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 22 يناير الماضي، عن تأسيس شركة «إم جي إكس»، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف إلى تمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وستكون مبادلة للاستثمار، و«جي 42» شريكين مؤسِّسين في الشركة الجديدة.

وستستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات والعالم.

وستركز الاستراتيجية الاستثمارية لـ«إم جي إكس» على ثلاثة مجالات رئيسة هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)، وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)، والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات). وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة: «نعمل على تأسيس شركة (إم جي إكس) كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم».

وأضاف سموّه: «هدفنا الرئيس هو تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ستستفيد شركة (إم جي إكس) من المكانة العالمية الرائدة لأبوظبي في مجال الابتكار والاستثمار، وستتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا. وستسهم الشركة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز استقطاب للمستثمرين وروّاد الأعمال والموهوبين في مجال التكنولوجيا».

وسيترأس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مجلس إدارة الشركة الجديدة، وسيتولى خلدون خليفة المبارك، منصب نائب الرئيس، وسيكون من بين أعضاء مجلس الإدارة جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينج شياو، وأحمد يحيى الإدريسي.

وسيتولى أحمد يحيى الإدريسي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الجديدة.