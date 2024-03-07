وزارة الاقتصاد: الحبس والغرامة لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية

أعلنت وزارة الاقتصاد أنه سيتم الحجب الفوري للمواقع الالكترونية التي تنتهك حقوق المؤلفين واصحاب الاعمال الابداعية بالتعاون مع تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وقالت الوزارة "حرصنا على اطلاق النظام الجديد لحماية الملكية الفكرية تزامنا مع شهر رمضان لحماية اصحاب الحقوق".

وأضافت: "حماية الملكية الفكرية لأصحاب الصناعات الابداعية من الامور الهامة لاقتصاد الدولة ويعمل على رفع تنافسيتها في المؤشرات الدولية".