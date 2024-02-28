نهيان بن مبارك يمنح أميرة الفلاسي جائزة «بنيان» للشباب الرائد في المجال القيادي

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس القيادات الجامعية رئيس مبادرة بنيان لتمكين الطاقات الشابة الرائدة في الدولة، وذلك في مكتبه بالمقر الرئيس للمجموعة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن «سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يعد واحداً من أهم القيادات الملهمة في صناعة الطيران على المستوى العالمي»، مشيراً إلى دوره الكبير في تطوير هذه الصناعة المهمة، ليس على المستويين التقني والاقتصادي فقط، وإنما على المستوى البشري أيضاً، من خلال تمكين الكوادر الإماراتية من تفعيل طاقتها وإبداعها، ومنحها الفرصة للتطور في جميع المجالات المتعلقة بالطيران وخدماته ومجالاته المتنوعة.

جاء ذلك عقب تكريم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لنائب رئيس الموارد البشرية للتدريب والكفاءات في مجموعة الإمارات، أميرة الفلاسي، بجائزة مجلس القيادات الجامعية (بنيان) الشابة الرائدة في المجال القيادي، ومنحها شهادة تقدير، نظير إسهاماتها في تنمية المواهب وتعزيزها، ودعم بناء القدرات، إضافة إلى كونها قدوة ملهمة للقادة الشباب في دولة الإمارات من خلال مشاركتها الاجتماعية النشطة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك: «تعد جائزة بنيان واحدة من المبادرات الرئيسة لمجلس القيادات الجامعية في الدولة، التي تُعنى بالشباب، وتهدف إلى دعم بناء قدراتهم وتمكينهم. وقد تشرفت بإطلاقها منذ 10 سنوات، حيث تُكرّم الجائزة سنوياً أفضل المواهب في دولة الإمارات في عدد من المجالات مثل التكنولوجيا والابتكار، وريادة الأعمال والقيادة، وتركز على دعم الطاقات الشبابية الإماراتية في مختلف المجالات، وتمكينهم من الانطلاق إلى الأمام وتشجيعهم على الابتكار والإبداع».

وأكد أن رعاية شباب الإمارات تأتي على رأس أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبارهم بناة الحاضر وقادة المستقبل.

وتُمنح جائزة «الشابة الرائدة في المجال القيادي»، للقائدة الإماراتية الشابة التي برزت في تطوير مهاراتها وبناء قدراتها، وتعزيز التبادل المعرفي في دولة الإمارات، ما يقدم إسهاماً ملموساً في تعزيز اقتصاد المعرفة، وخلق مستقبل أكثر استدامة للدولة.