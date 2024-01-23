«اصنع في الإمارات» ينطلق مايو المقبل

تنطلق الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» تحت شعار «استثمار، استدامة، نمو» يومي 28 و29 مايو المقبل، في مركز أبوظبي للطاقة، كمنصة سنوية مهمة تسلط الضوء على أبرز الممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية ذات الجدوى في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والاحتفاء من خلال «جوائز اصنع في الإمارات» بالشركات والقيادات الصناعية، والشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار التي حققت إنجازات حيوية، وذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».

ويشهد الحدث الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و«مجموعة أدنوك»، مشاركة محلية ودولية بارزة، لمناقشة التوجهات المستقبلية وفرص النمو والتوسّع وعقد الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات والحلول الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية، ويجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، ويُعد إحدى أبرز الفعاليات الصناعية في الإمارات والمنطقة التي تحظى بمشاركة الخبراء والمبتكرين وجهات التمويل والمستثمرين، والشركات الوطنية تحت سقف واحد.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن «(منتدى اصنع في الإمارات)، ينسجم مع توجيهات القيادة بتعزيز البيئة الممكنة والمحفزة وخلق مئات من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً، تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو وتنافسية الصناعة الإماراتية، وتقديم الممكنات والحوافز كافة للمستثمرين من خلال برامج الوزارة، بما في ذلك برنامج المحتوى الوطني، للاستفادة من القوة الشرائية المحلية في نمو القطاع الصناعي، وبرنامج التحول التكنولوجي، الداعم لتحول وكفاءة واستدامة الشركات الصناعية، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي موثوق للتصنيع والابتكار، وبات وجهة مفضلة لكل أعضاء القطاع الصناعي محلياً ودولياً».

وأضاف: «حققت الدورة الثانية من المنتدى نمواً مهماً في الصفقات التي التزمت بها الشركات الرائدة في الدولة، والتي بلغت قيمتها 120 مليار درهم سيتم استثمارها خلال الأعوام المقبلة، كذلك قفزت المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً إلى أكثر من 1400 منتج مقارنة بـ300 منتج تم الإعلان عنها في الدورة الأولى من المنتدى، وتم الإعلان عن حلول تمويلية داعمة لنمو وتوسّع الأعمال بقيمة ستة مليارات درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين من الجهات التمويلية في الدولة مثل بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق، كما شهد حضور ومشاركة أكثر من 5000 مسؤول ومستثمر ومصنع، وكبرى الشركات الصناعية المحلية والدولية ومطوري التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية».

• تعزيز البيئة المحفزة لنمو وتنافسية الصناعة الإماراتية.