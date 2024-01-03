«أبوظبي الإسلامي» يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم، عن تطبيق أداة «جيت هب كوبيلوت للأعمال» GitHub Copilot for Business المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في العمليات المصرفية. وذكر المصرف في بيان، أن هذه التقنية المبتكرة تهدف إلى الارتقاء بالإنتاجية والكفاءة من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء التعليمات البرمجية وتحديد الأخطاء واقتراحات التحسين عبر وظائف الأعمال المختلفة.

وتعتبر أداة «جيت هب كوبيلوت للأعمال» إحدى الحلول المبتكرة لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من تبسيط إجراءات العمل بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. ولضمان الانتقال السلس وقياس التأثير، أجرى المختبر الرقمي في مصرف أبوظبي الإسلامي اختبارا تطبيقيا شارك فيه 10 مهندسين.

وأظهرت النتائج الأولية معطيات واعدة، حيث سلطت الضوء على زيادة بنسبة 24% في إنتاجية الفريق.

وإضافة إلى ذلك، شهدت مؤشرات الأداء الرئيسة تحسناً ملحوظاً في مختلف الأنشطة المحورية مقارنة بمؤشراتها السابقة. وتؤكد هذه النتائج على الإمكانات التحويلية التي تتمتع بها منصّة «جيت هب كوبيلوت» في تمكين زيادة الكفاءة والفعالية في مهام هندسة البرمجيات ضمن المنظومة الرقمية لمصرف أبوظبي الإسلامي.

كما تؤكد هذه التجربة الناجحة مع «جيت هب كوبيلوت» على التزام المصرف المستمر بتعزيز الابتكار والكفاءة في القدرات الرقمية.