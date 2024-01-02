الشكاوى من خدمات «الاتصالات» الأدنى منذ 7 سنوات

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها تلقت 23 ألفاً و335 شكوى من مشتركين في خدمات شركتي «اتصالات من إي آند» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» (دو)، خلال عام 2023، لتصبح هذه الشكاوى الأدنى من مشغلّي الاتصالات في الدولة منذ عام 2017، أي خلال فترة سبع سنوات.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» من واقع تقارير الهيئة، أن شكاوى الاتصالات سجلت 26 ألفاً و95 شكوى خلال عام 2022، و27 ألفاً و864 شكوى في عام 2021، فيما سجلت 32 ألفاً و534 شكوى خلال عام 2020، و28 ألفاً و32 شكوى في عام 2019، بينما سجلت 29 ألفاً و21 شكوى عام 2018، و28 ألفاً و193 شكوى خلال عام 2017.

وذكرت «تنظيم الاتصالات» في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات عام 2023» أنها تلقت 7371 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند» و15 ألفاً و964 شكوى من خدمات «دو» خلال عام 2023.

وأضافت الهيئة في تقريرها أن «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق ما نسبته 98.6% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها خلال الفترة من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر 2023 بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق ما نسبته 96.9% من الشكاوى المقدمة بشأن خدمات «دو» بعد حلها، مشيرة إلى أنه تم حل 0.3% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات»، و0.9% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل. وبيّنت «تنظيم الاتصالات» أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال العام الماضي بلغ 74.3%، في حين بلغ معدل عدم الرضا 14%، بينما بلغت نسبة الحياد 11.7%، فيما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 79.8%، مقابل 6.4% لمعدل «عدم الرضا»، و13.8% لـ«الحياد».

يشار إلى أن تلك التقارير الخاصة بالشكاوى تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

• «تنظيم الاتصالات» تلقت 7371 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و15.9 ألف شكوى من خدمات «دو».