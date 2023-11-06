«قيادات الطاولة المستديرة» تناقش سبل تحقيق الطموحات المناخية

تجمع الدورة الـ25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، عدداً من الشخصيات القيادية والرؤساء التنفيذيين المتخصصين في المناخ من مختلف أرجاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز العمل المناخي، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وتسلط فعالية «قيادات الطاولة المستديرة» خلال المعرض الضوء على التحديات والفرص في مجال الاستدامة، ودور القيادات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المناخية وتحفيز النمو خلال العقد المقبل.

كما تركز «قيادات الطاولة المستديرة» على سبل توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومناقشة السياسات والتشريعات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في المنطقة، إلى جانب تحليل ومناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بمختلف موضوعات الاستدامة، مثل التنقل الأخضر، وتمويل العمل المناخي، والتطبيق الفعال لإدارة الطلب على الطاقة، والزراعة المستدامة، وانتقال الطاقة، وغيرها من الميادين الحيوية التي تدعم تحقيق الحياد الكربوني عالمياً.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، إلى أن «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية يدعم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دولة الإمارات مركزاً رئيساً لدعم العمل المناخي العالمي، ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية والاهتمام بالبيئة.