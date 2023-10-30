الإمارات الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات العالمية في نوفمبر

تتحول دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل إلى الوجهة العالمية الأولى عبر استضافتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتشهد الإمارات اعتباراً من الأول من نوفمبر حتى 30 نوفمبر 2023 سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

وتستضيف الإمارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» التي تعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

وتتطلع الإمارات إلى استقبال العالم في المؤتمر والعمل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي من خلال الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.

وتستعد «فوربس الشرق الأوسط» لإطلاق «قمة قادة الاستدامة 2023»، التي تجمع القادة الدوليين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة في الفترة من الأول إلى الثالث من نوفمبر المقبل في أبوظبي تحت شعار «تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة». وتسهم القمة بدور حيوي في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

كما تستضيف أبوظبي ملتقى «فورتشن» العالمي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة.

وتنطلق أعمال الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل. وسيركز أسبوع أبوظبي المالي في هذه الدورة على مناقشة العوامل المؤثرة في تدفقات رؤوس الأموال والأنظمة النقدية والخدمات والمرافق المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر في النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضاً إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.

كما تستضيف دبي فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران في نوفمبر المقبل بمشاركة عالمية واسعة، حيث يرسم المعرض من دبي مستقبل القطاع عالمياً لاسيما مع انتهاء تداعيات جائحة كورونا وفتح الأجواء أمام حركة الناقلات في العالم وانتعاش السياحة الدولية مجدداً.

ويقام المعرض في مطار «دبي ورلد سنترال» من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل، بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها، فضلاً عن تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع المهمة بما في ذلك تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة «اصنع في الإمارات» والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة.