الإمارات تستضيف القمة السنوية للقيادات الشابة

تستضيف دولة الإمارات، القمة السنوية للقيادات العالمية الشابة 2023، التي تنطلق أعمالها في دبي، اليوم، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. وتشهد القمة مشاركة 500 من أعضاء مجلس القيادات العالمية الشابة، وعشرات المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، لبحث وتفعيل دور القيادات الشابة من مختلف أنحاء العالم في دعم الجهود العالمية للانتقال إلى المستقبل.

وتفتتح القمة السنوية للقيادات الشابة العالمية، التي تتواصل فعالياتها حتى 21 أكتوبر الحالي، بجلسة رئيسة يتحدث فيها كل من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي لمسرعات الإمارات العربية المتحدة المستقلة لتغير المناخ، عضو مجلس القيادات الشابة العالمية، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عضو مجلس القيادات الشابة العالمية 2022، عمر سلطان العلماء.

وسيشارك المتحدثون في الجلسة رؤاهم وأفكارهم حول أهم التوجهات التي تطلب من القادة العالميين التركيز عليها في التخطيط للمستقبل، وتشمل الابتكارات البيئية المدعومة بالتكنولوجيا، وسياسات المناخ والطبيعة، وفرص الذكاء الاصطناعي، والحكومة الذكية.

وتشمل الموضوعات التي تغطيها القمة مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مثل التعليم والمجتمع والاقتصاد والصحة والبيئة والاستدامة، وتركز على دور القيادات الشابة في تعزيز الابتكار ومواجهة التحديات الاجتماعية عبر نموذج للقيادة الحكومية القائمة على ريادة الأعمال، وتعزيز الثقافة الإبداعية لتحقيق الاستدامة ودعم التنوع والسلام والازدهار العالمي.