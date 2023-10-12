«الأوراق المالية» تكشف عن مسودة مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مسودة بشأن «مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للجهات ذات العلاقة»، تم تطويرها بما يتماشى مع التزام مجموعة عمل تمويل الاستدامة «SFWG» بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية.

وذكرت «الهيئة» أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالتحسين المستمر لسياساتها وأنظمتها لتتوافق مع المعايير الدولية، وحرصها على استطلاع رأي شركائها قبل إصدار أي أنظمة جديدة، داعية جمهور المتعاملين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول المسودة حتى 15 أكتوبر الجاري.

وقالت إن «SFWG» تأسست في الإمارات عام 2019 لتمكين الانتقال الاقتصادي وتشجيع تبني التمويل المستدام، وتضم كلاً من: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التغيّر المناخي والبيئة، مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، سلطة دبي للخدمات المالية، سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي و«ناسداك دبي».

وأضافت «الهيئة» أن المجموعة التزمت في مبادئ الإمارات الأولى للتمويل المستدام التي نُشرت في يناير 2020، بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.