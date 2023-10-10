تسارع زخم النمو الاقتصادي في الإمارات

توقعت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» البريطانية تسارع زخم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العام الجاري، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2024.

وقال كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في المؤسسة، سكوت ليفرمور: «متفائلون بشأن آفاق النمو في دولة الإمارات، حيث تعمل الجهات الحكومية بزخم لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة من خلال الدعم المباشر والمبادرات التي تجعل الإمارات وجهة أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال».

وأوضح ليفرمور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المبادرات الحكومية شملت برامج التأشيرات، والملكية الأجنبية الكاملة للشركات بنسبة 100%، والاتفاقيات التجارية الجديدة، إضافة إلى سياسات تشجيع وتطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، والتقنيات المالية، والصناعات الإبداعية، فضلاً عن الابتكار العلمي، وتطوير قطاعات الطاقة الجديدة والتعليم.

وتوقع ليفرمور، نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2% خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الإمارات تسعى بنجاح لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال استراتيجية لتحقيق نمو واسع النطاق وتطوير القطاعات التي لا تعتمد على الهيدروكربونات.