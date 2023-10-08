حمدان بن محمد: دبي نبض اقتصاد العالم وهنا يربح الجميع

حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 من هذه المشروعات خلال النصف الأول من عام 2023، وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن «دبي تمضي في المسار الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بترسيخ مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال ومركزاً للابتكار. وخلال النصف الأول من العام الجاري، احتفظت دبي بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 مشروعاً بحصة 6.58% من إجمالي المشروعات العالمية، فيما بلغ إجمالي عدد المشروعات المعلنة 880 مشروعاً استثمارياً. دبي نبض اقتصاد العالم والجميع مدعوّ لمشاركتنا في مسيرتنا التنموية، فهنا يربح الجميع».

إنجاز عالمي

وتفصيلاً حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 من هذه المشروعات خلال النصف الأول من عام 2023، وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر التي تعد قاعدة البيانات الشاملة عبر الإنترنت في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم.

وتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في مجال استقطاب الاستثمارات على مستوى العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني بواقع 325 مشروعاً.

وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشروعات الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنسبة 3.83% من النتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويسهم هذا النمو في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً رئيساً للاستثمار، كما ينسجم مباشرة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.

موقع الصدارة

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن «الحفاظ على موقع الصدارة عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إنما يعكس دور دبي في خلق فرص نمو وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الاستثمار العالمي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما تبعها من جهود تركزت على تنويع اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً للابتكار والإبداع».

وأضاف سموه أن «النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، هي ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار توازياً مع المساعي المستمرة لتطوير بنيتها التحتية، وتبنّيها لأحدث الحلول والتقنيات، لتسخّر كل ذلك في صنع مستقبل حافل بفرص التقدم والازدهار، ولتواصل مسيرة التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والعمل على خلق بيئة استثمارية لا تحظى بثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تحفّزهم ليكونوا شركاء في كتابة قصص نجاح جديدة ترسخ مكانة دبي محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي، وعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار».

وثمّن سمو ولي عهد دبي الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي المهم، سواء من القطاع الحكومي أو الشركاء من القطاع الخاص، مشيداً بدور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تعزيز البيئة الاستثمارية الفريدة للإمارة.

وقال سموه: «مستمرون في تعزيز شراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص وإيجاد وتفعيل مزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، مع توفير كل الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكّنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد».

وجهة رائدة

وأكد سموه في تغريدة، أمس، على «إكس»: «تمضي دبي في المسار الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بترسيخ مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال ومركزاً للابتكار. خلال النصف الأول من العام الجاري، احتفظت دبي بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 مشروعاً بحصة 6.58% من إجمالي المشروعات العالمية، فيما بلغ إجمالي عدد المشروعات المعلنة 880 مشروعاً استثمارياً. دبي نبض اقتصاد العالم والجميع مدعوّ لمشاركتنا في مسيرتنا التنموية، فهنا يربح الجميع».

الاستثمار الأجنبي

وكشفت بيانات الاستثمار الأجنبي الخاصة بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تسجيل الإمارة إجمالي 880 مشروعاً استثمارياً أجنبياً مباشراً بين يناير ويونيو من هذا العام، بمعدل نمو قدره 70% على أساس سنوي. وترتكز بيانات الاستثمار الأجنبي في الدائرة، على تتبع وتقييم وتحليل جميع أنواع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها داخل الإمارة.

وتشير البيانات أيضاً إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في دبي، تمثل 65% من إجمالي المشروعات المعلن عنها ضمن هذه الفئة، مع ارتفاع نسبة إعادة الاستثمار في هذه المشروعات على أساس سنوي من 3% في النصف الأول من عام 2022 إلى 4.4% في الفترة نفسها من عام 2023.

ارتفاع سنوي

وسجلت دبي ارتفاعاً سنوياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية التي وصلت إلى 20.87 مليار درهم إماراتي (5.68 مليارات دولار أميركي)، ما أسهم في ارتقاء الإمارة من المرتبة الثامنة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة السادسة في الفترة نفسها من العام الجاري، وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أشارت البيانات إلى تصدر دبي التصنيف العالمي في استقطاب مقار الأعمال ضمن مشروعات الاستثمار الأجنبي، حيث نجحت في استقطاب 33 مقراً رئيساً لأبرز العلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، متفوقة على لندن وسنغافورة، ما يسهم في ترسيخ مكانتها العالمية بيئة جاذبة للأعمال.

الأهداف الطموحة

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «نعتزم مواصلة الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأضاف: «يعكس تزايد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها خلال النصف الأول من عام 2023، حجم الجهود المبذولة لتعزيز المزايا التنافسية للإمارة، وبيئتها الحاضنة للأعمال على الصعيد العالمي والمبادرات الطموحة المتنوعة والرامية إلى استقطاب المستثمرين وصانعي القرار من مختلف أنحاء العالم».

الاستثمار المباشر

وتؤكد بيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، أن الإمارة حققت قفزة نوعية في توفير فرص العمل المرتبطة بهذه المشروعات، لتعزز مكانتها من المرتبة التاسعة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة الرابعة خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب الزيادة اللافتة لفرص العمل خلال النصف الأول من عام 2023 والبالغة 43.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل 24 ألفاً و236 فرصة عمل جديدة في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر.

6 قطاعات

وتعد إسهامات القطاعات الستة الأبرز للإمارة في توليد فرص العمل المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2023، خير دليل على جهود دبي في جذب العمالة الماهرة والحفاظ عليها، ما ينسجم مع مبادرات التنويع الاقتصادي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأسهم قطاع خدمات الأعمال في توفير 5212 فرصة عمل (21.5%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 3525 فرصة عمل (14.5%)، وقطاع المأكولات والمشروبات 3090 فرصة عمل (12.7%)، وقطاع الخدمات المالية 1813 فرصة عمل (7.5%)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية 2104 فرصة عمل (8.3%)، وقطاع العقارات 921 فرصة عمل (3.8%).

وتشير بيانات الاستثمار الأجنبي في دائرة الاقتصاد والسياحة، إلى استمرار دبي في استقطاب مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، وتلك القائمة على التقنيات البسيطة خلال النصف الأول من عام 2023، والتي وصلت إلى 63%، و37% على التوالي، بشكل مشابه لمعدلاتها المسجلة العام الماضي.

وتُظهر البيانات أن النسبة الكبرى من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، ما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للمشروعات المجهزة بأحدث التقنيات والكفاءات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.

وعلى صعيد القطاعات الرئيسة التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يبرز قطاع الخدمات المالية بنسبة 52%، وقطاع خدمات الأعمال بنسبة 12.8%، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.5%، وقطاع العقارات بنسبة 6.9%، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة 3%. وتسهم هذه القطاعات الخمسة بنسبة 82% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، و70% من إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر.

أما القطاعات الرائدة باستقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، فتشمل قطاع خدمات الأعمال بنسبة 22.4%، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 17.8%، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة 12.2%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 9%، وقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 8.3%.

• دبي تفوقت على لندن وسنغافورة وتصدرت التصنيف العالمي في استقطاب مقار الأعمال ضمن مشروعات الاستثمار الأجنبي.

• 511 مشروعاً جذبتها دبي خلال النصف الأول من 2023.

ولي عهد دبي:

• دبي تمضي في المسار الذي حدده محمد بن راشد بترسيخ مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال ومركزاً للابتكار.

• النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار.

• مستمرون في تعزيز شراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص وإيجاد وتفعيل مزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة.

• توفير كل الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكّنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد.

6 قطاعات

1- قطاع خدمات الأعمال أسهم في توفير 5212 فرصة عمل بنسبة 21.5%.

2- قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وفّر 3525 فرصة عمل بنسبة 14.5%.

3- قطاع المأكولات والمشروبات أسهم في توفير 3090 فرصة عمل بنسبة 12.7%.

4- قطاع الخدمات المالية وفّر 1813 فرصة عمل بنسبة 7.5%.

5- قطاع المنتجات الاستهلاكية وفّر 2104 فرص عمل بنسبة 8.3%.

6- قطاع العقارات أسهم في توفير 921 فرصة عمل بنسبة 3.8%.