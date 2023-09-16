«النقد العربي»: أسواق المال الإماراتية الأكثر ترابطاً في المنطقة

أكدت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، أن الأسواق المالية في دولة الإمارات تعتبر الأكثر ترابطاً في المنطقة.

وتطرقت دراسة الصندوق، الصادرة أمس، بعنوان «الترابط المالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إلى ذلك كشف صندوق النقد العربي عن تسجيل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى ارتفاع على مستوى القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.37%.

وأضاف الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة أمس، أن الرسملة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 744.8 مليار دولار إلى 769.8 مليار دولار، بمكاسب تجاوزت 25 مليار دولار.