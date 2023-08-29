انطلاق الفوج الثاني من برنامج التوطين بالقطاع المالي

أعلن معهد الإمارات المالي أمس، عن بدء تدريب الفوج الثاني من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء»، الذي يبدأ من سبتمبر المقبل، وينتهي بحلول نهاية العام الجاري، حيث سيتم تدريب 800 شاب وشابة إماراتيين من المرشحين الذين تم تعيينهم في النسختين الأولى والثانية من معرض «إثراء» للتوظيف، بعد نجاحهم فيه الحصول على فرص وظيفية في القطاع المالي، تضمن لهم مساراً مهنياً ينطوي على كثير من إمكانات التطور المستمر.

وسيلتحق المرشحون بـ22 مساراً تدريبياً في مجالات تخصصية، من بينها: البرمجة والمالية والمحاسبة والأمن السيبراني والامتثال وهندسة البيانات ومسار تحليلات البيانات والتدقيق والتكنولوجيا المالية (فنتك) والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والموارد البشرية وإدارة المنتج والاستثمار وإدارة المشروع وإدارة الاكتتاب والمطالبات.