الإمارات تشارك في اجتماع مشترك لـ «مجموعة العشرين»

شارك وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين (G20) المنعقد في ولاية غوجورات الهندية، لمناقشة آخر التطورات حول التنسيق المشترك بين وزارات المالية والصحة خلال العام.

ورحب وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع بالتقدم الذي حققه فريق العمل خلال العام، مع التشديد على أهمية استمرارية الفريق في تنسيق أولويات المالية والصحة، مع البناء على أهم نتائج الدراسات والتقارير التي تم إنجازها، كما شدد الوفد على أهمية دراسة تقييم المخاطر المتعلقة بالأوبئة، ودراسة تقييم الفجوات التمويلية التي أعدها فريق العمل.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية التنسيق بين «المالية» و«الصحة» في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.