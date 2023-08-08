حمدان بن محمد: القطاعات الحيوية تواصل تسجيل أرقام إيجابية بما ينسجم مع "أجندة دبي الاقتصادية D33"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تسجيل مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة أرقام إيجابية بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة (X) - "تويتر": حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 2.8% بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم في الربع الأول من 2023… تواصل مختلف القطاعات الحيوية تسجيل أرقام إيجابية بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم.