رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي : العامان الأخيران شهدا طفرة في تطور العلاقات الاقتصادية

أكد توفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال المشترك الإماراتي التركي، أن العامين الأخيرين شهدا تطوراً كبيراً في المجالات الاقتصادية كافة.

وأشار في حديثه لوكالة أنباء الإمارات على هامش منتدى الأعمال التركي الإماراتي المنعقد في أبوظبي اليوم بالتزامن مع زيارة رسمية لفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، إلى أنهم جاؤوا مع نحو 200 شخص من رجال الأعمال من تركيا، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الإماراتي والتركي شهدت تطوراً كبيراً ونمواً، والإمارات من أكثر الدول نشاطاً في التجارة والاستثمار مع الجانب التركي.

وأوضح أن كافة القطاعات الاقتصادية في البلدين ستكون مستفيدة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، لافتاً إلى أن الجهات الإماراتية تستثمر في تركيا في العديد من القطاعات لا سيما البنوك والصحة والموانئ والمقاولات والطاقة، وأما الاستثمارات التركية في الإمارات فتتركز في قطاعات الأغذية والصناعة والمقاولات.

وقال "كانت الاستثمارات والأعمال موجودة بين تركيا والامارات العربية المتحدة ولكن في العامين الأخيرين كان هناك زخم كبير فيها.

وأضاف "نحن هنا لنقوي تعاوننا مع دولة الامارات في مختلف المجالات الاقتصادية".

وفي كلمته خلال المنتدى قال أوز "نريد أن يتعرف رجال الأعمال على بعضهم ومن ثم تطوير هذه العلاقات في المستقبل، ليبنوا شراكات واستثمارات لا تقتصر على البلدين فقط بل شراكات لاستثمارات في دول أخرى كذلك".

وأشار إلى أن البلدين يفتحان أبوابهم للشركات ورجال الأعمال من الطريفين.

وأكد أن الاتفاقيات الثنائية ستقوي القطاع الخاص وهذا بفضل رؤية البلدين.