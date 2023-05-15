حمدان بن محمد: دبي تحتفظ بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة

في إطار الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي خلال عام 2022، أضافت الإمارة إنجازاً عالمياً جديداً باحتفاظها، وللعام الثاني على التوالي، بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2022، تأكيداً على مكانتها كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس» fDi Markets.

وحققت دبي نمواً بنسبة 89.5% على أساس سنوي في إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها في عام 2022، في حين ارتفع إجمالي رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 80.3% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يدعم جهود تنفيذ أجندة دبي الاقتصاديّة (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة حول العالم.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «مواصلة مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي لتحقيق إنجازات نوعية بمقاييس عالمية هو نتاج الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرهان على سير خطط العمل التنموية على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية والتي تشكل الشراكة القوية التي تجمع دبي بالمستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي، مع الحرص على استقطاب المواهب ورواد الأعمال والأفكار المبتكرة، كمقومات أساسية في تنفيذ أهدافها الطموحة».

وأثنى سمو ولي عهد دبي، على جهود جميع الجهات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم، مثمناً دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تدعيم قدرات البيئة الاستثمارية للإمارة.

وقال سموه: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها لمجتمع الأعمال العالمي وللمستثمرين، عبر تقديم قيمة مضافة حقيقية، في وقت تسود الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين. فالبيئة الاستثمارية في دبي، تقوم على ركائز راسخة من الاستقرار والاستدامة والانفتاح وتشجيع الابتكار، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، التي تساعد على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والمتغيرات المحيطة، وكلها ضمانات تعزز ثقتنا في مستقبل أكثر ازدهاراً للاستثمار في دبي».

وأضاف سموه، في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «للعام الثاني على التوالي، دبي تحتفظ بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، في 2022 سجلت دبي نمواً بنسبة 89.5% على أساس سنوي في إجمالي عدد المشاريع التي وصلت قيمتها إلى 47 مليار درهم في 2022، لتستحوذ على 4% من الإجمالي العالمي. مستمرون بالعمل على مختلف المستويات لتعزيز جاذبية الإمارة وترسيخ مكانتها في وسط مجتمع الأعمال والمستثمرين وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33».

مؤشرات الاستثمار

وأظهرت بيانات فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس» لعام 2022، أن دبي واصلت تعزيز ريادتها وجاذبيتها عبر مختلف مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسة. وحلّت الإمارة في المرتبة الأولى في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات السياحة، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والمنتجات الاستهلاكية، وقطاعات البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

كما برزت دبي كرائد عالمي في عام 2022، في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، في أنشطة الصناعات الإبداعية، ومشاريع البحث والتطوير، وفي جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استضافة المقرات الرئيسة العالمية والإقليمية للشركات الدولية.

هدف رئيس

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، إن «التصنيف العالمي الرائد لإمارة دبي في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ينسجم مع الإطار العام والشامل للمبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المدينة، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف المري: «مرة أخرى تشهد استراتيجيتنا الرامية لتحقيق هدف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم، دعماً كبيراً عبر جذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز ثقة المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، والشركات الناشئة، والمواهب العالمية في الإمارة. ويشير نمو حصة المدينة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إلى فعالية استراتيجيتنا، ويسلط الضوء على مكانة المدينة كعاصمة للاقتصاد الرقمي العالمي ومركز للابتكار والتكنولوجيا، ما يؤكّد أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستبقى أولوية قصوى وهدفاً رئيساً ضمن أجندة دبي الاقتصاديّة D33».

رؤوس الأموال

وجاءت دبي، في المرتبة السابعة عالمياً من حيث جذب رؤوس الأموال الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، وفي المركز الخامس عالمياً في وظائف الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حازت دبي المرتبة الثانية من حيث رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر، والأولى في وظائف الاستثمار الأجنبي المباشر. وشهدت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (المملوكة بالكامل) والأشكال الجديدة من الاستثمار الأجنبي زيادة بنسبة 6% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وتوضح الأشكال الجديدة من الاستثمار الأجنبي، مستوى كفاءة السوق المحلية في دبي وتنوّع فرص الشراكة غير السهميّة، عبر العديد من المشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية، والعقود من الباطن، والترخيص، وعقود الامتياز ومشاركة الإنتاج، ومشاريع «تسليم المفتاح».

واستحوذت الإمارة على نسبة 4% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم، بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بعام 2021، وذلك بعد تسجيل 837 مشروعاً، لتحقّق دبي أعلى نمو في هذا الإطار خلال السنوات السبع الماضية، وذلك وفقاً لبيانات فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، وهي قاعدة البيانات الأكثر شمولاً حول الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم. واستقطبت دبي ما جملته 1173 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022.

مشاريع ووظائف

وكشفت بيانات «مرصد دبي للاستثمار» أن إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي في عام 2022 بلغ 47 مليار درهم (12.8 مليار دولار أميركي) مقارنة بـ26.07 مليار درهم في عام 2021، وتم استحداث ما يقدر بنحو 38.447 ألف وظيفة في دبي في عام 2022 مقارنة مع 24.932 ألف وظيفة في عام 2021.

5 دول

وفي ما يتعلّق بدول المصدر، فقد استحوذت الدول الخمس الأولى من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على 54% من إجمالي المشاريع في عام 2022، على النحو التالي: الولايات المتحدة (20%)، والمملكة المتحدة (13%)، والهند (12%)، وفرنسا (5%)، وسويسرا (4%).

من جهتها، استحوذت الدول الخمس الأولى من حيث رأس المال الأجنبي المباشر على 72% من إجمالي التدفقات إلى الإمارة في عام 2022، حيث جاءت كندا في المقدمة بنسبة (41%)، تليها المملكة المتحدة (12%)، والولايات المتحدة (11%)، والهند (4%)، وسويسرا (4%).

قطاعات أساسية

وشكّلت القطاعات الخمسة الأولى: النقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والطاقة المتجددة، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الاستهلاكية، ما نسبته 76% من إجمالي تدفقات رأس المال الواردة إلى دبي، و68% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد كان قطاع النقل والتخزين في الصدارة، بحصة وصلت إلى 45% من إجمالي رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكشفت بيانات «مرصد دبي للاستثمار» أن أنشطة الأعمال الخمسة الأولى استحوذت على 78% من إجمالي التدفقات الواردة إلى دبي، بينما شكلت 93% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022. كما حافظت أنشطة خدمات الأعمال على حضورها القوي استناداً إلى مشاريع ورأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022.

ولي عهد دبي:

«مواصلة مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي لتحقيق إنجازات نوعية بمقاييس عالمية هو نتاج الرؤية السديدة لمحمد بن راشد».

«حريصون على استقطاب المواهب ورواد الأعمال والأفكار المبتكرة، كمقومات أساسية في تنفيذ الأهداف الطموحة لدبي».

«دبي تواصل تعزيز جاذبيتها لمجتمع الأعمال العالمي وللمستثمرين، عبر تقديم قيمة مضافة حقيقية، في وقت تسود الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين».

«البيئة الاستثمارية في دبي، تقوم على ركائز راسخة من الاستقرار والاستدامة والانفتاح وتشجيع الابتكار، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة».

5

دول استحوذت على 72% من التدفقات إلى الإمارة في 2022 من حيث رأس المال الأجنبي المباشر.

837

مشروعاً عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في دبي، وهو أعلى نمو في حصتها العالمية خلال 7 سنوات.

89.5 %

نمواً سنوياً في إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في دبي خلال 2022.

الاستثمارات حسب المشاريع

مقارنةً بعام 2021، تتصدر دبي حالياً العالم في عدد من المؤشرات المهمة، حيث تجذب أنواعاً مختلفة من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ورؤوس الأموال، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، والأشكال الجديدة من الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإعادة الاستثمار، والاستثمار الأجنبي المباشر من رأس «المال المغامر»، والمشاريع المشتركة.

وأسهم قطاع الفنادق والسياحة وكذلك قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في نمو إجمالي الوظائف الجديدة التي تم استحداثها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. وشكلت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ذات التقنية العالية والمتوسطة 63% من المشاريع المسجلة في عام 2022، الأمر الذي يؤكد مكانة دبي كوجهة مفضلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ذات التقنية العالية، وأيضاً كمركز عالمي للمواهب المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.

دبي وجهة مفضلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ذات التقنية العالية، ومركز عالمي للمواهب المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.

5 دول استحوذت على 54% من إجمالي المشاريع في 2022، تضم:

■ الولايات المتحدة (20%).

■ المملكة المتحدة (13%).

■ الهند (12%).

■ فرنسا (5%).

■ سويسرا (4%).