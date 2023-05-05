الإمارات تتقدم عالمياً في تصنيف «جاهزية التقنيات الرائدة»

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية بشهادة المؤسسات الدولية والتي تؤشر على تطور القطاعات كافة في الدولة، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تعد هذه الشهادات والتصنيفات والأرقام مرجعاً دولياً يعزز موقع الدولة خصوصاً أنها تأتي على أساس دراسات تفصيلية لواقع الدول، وإنجازاتها، وخططها، وقدرتها على تعزيز تنافسيتها وسط تحولات اقتصادية.

وفي إنجاز جديد، تبوأت دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان «فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون»، حيث حلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير، وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر «جاهزية التقنيات الرائدة Frontier Technology»، وهو المؤشر الذي يصنف الدول ضمن واحدة من أربع مجموعات حسب مستوى جاهزيتها: تصنيف مرتفع، تصنيف متوسط، تصنيف وسط أعلى، تصنيف منخفض.

وجاءت دولة الإمارات ضمن المجموعة الأولى للتصنيف «مرتفع» ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.

وتؤكد هذه التصنيفات قدرة الإمارات على المضي في تحقيق أهدافها، وتحويلها إلى واقع ملموس، خصوصاً، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني وتطوير التكنولوجيا، واستشراف المستقبل.