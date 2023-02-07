الإمارات تستضيف مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي

تستضيف دولة الإمارات المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي تحت عنوان "الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة”، والذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري .

وتنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر وتستضيفه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

يهدف المؤتمر الدولي - كونه النسخة السادسة من سلسلة المؤتمرات التي عقدت سابقًا في عدة دول - إلى عقد مناقشات مع الخبراء المشاركين من مختلف دول العالم لمناقشة آخر المستجدات وتبادل الخبرات المتعلقة بتحسين فعالية الأنظمة الرقابية للقطاعين النووي والإشعاعي، ومتابعة نتائج وتوصيات المؤتمرات السابقة.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 90 متحدثاً إلى جانب أكثر من 400 مشارك من الدول الأعضاء بالوكالة الدولية.

ويتناول المؤتمر موضوعات متعددة تشمل تجارب الدول في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي، وتطوير الأنظمة الرقابية لتكون أكثر مرونة وجهوزية للاستجابة للتحديات التي يواجها القطاعين في العالم.

كما يتناول الجوانب الرقابية المتعلقة بالابتكار والتقنيات الناشئة والجديدة بالإضافة إلى بناء الثقة بين الشركاء وتطوير الكوادر المستقبلية بناء القدرات في المجال النووي.

ويتضمن المؤتمر مسابقة "المهنيين الشباب في القطاعين النووي والإشعاعي" حيث يقوم المشاركون بعرض المبادرات والمشاريع التي ستعمل على تحسين فعالية الأنظمة الرقابية على القطاعين، والقدرة على التعامل مع التحديات. إضافة إلى وجود منصة تشمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعرض لتجارب الدول بما يخص الرقابة.