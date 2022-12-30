«أبوظبي الإسلامي» يطلق أجهزة قابلة للارتداء لنظام الدفع

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق «ADIB PAY»، أول خدمة للدفع الإلكتروني في المنطقة من نوعها، بالتعاون مع شركة «تابي» لتقنيات المالية ومزودة خدمات الترميز، وشركة «فيزا» لبطاقات الدفع.

وتتيح الخدمة لحاملي بطاقات «فيزا» من مصرف أبوظبي الإسلامي إجراء مدفوعات من دون تلامس، باستخدام خواتم، أو ملحقات على الأساور، أو الساعات، دون الحاجة إلى حمل بطاقة بلاستيكية فعلية، وذلك من خلال جهاز «ADIB PAY» للدفع دون تلامس، في العديد من أجهزة المعصم القابلة للارتداء، أو الساعات، أو الخاتم، وتحويلها إلى جهاز دفع ذكي.

وأكد المصرف أنه سيتم توفير جهاز «ADIB PAY» في البداية لمجموعة مختارة من المتعاملين.

وأوضح «أبوظبي الإسلامي» أنه يمكن للمتعاملين ربط «ADIB PAY» ببطاقة «فيزا» الصادرة من المصرف عبر خاصية الـ«بلوتوث»، ومن ثم يتم ربط البطاقة تلقائياً بالشريحة المدمجة داخل جهاز الدفع.

وبمجرد اكتمال عملية التثبيت، يكون المتعامل جاهزاً لإجراء عمليات دفع سريعة وسهلة بنقرة واحدة من «سوار الدفع» أو «الخاتم»، وسيكون قادراً على عرض سجل معاملاته على تطبيق «ADIB PAY».

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي، سامح عوض الله، إن المصرف يواصل تقديم خدماته المبتكرة، ومن بينها أساليب الدفع الرقمية، وذلك في إطار جهوده لتطوير قدراته الرقمية.