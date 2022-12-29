قطاعات اقتصادية تحقق أداءً استثنائياً خلال 2022

سجّل العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً استثنائياً خلال عام 2022، تصدّرتها العقارات والطيران والسياحة والتجارة الخارجية والتجزئة والقطاع المالي.

ويُعد عام 2022 عاماً استثنائياً للقطاع العقاري في دبي والإمارات على صعيد الفعاليات العقارية والمبيعات القياسية غير المسبوقة، فضلاً عن قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي من تداعيات الجائحة، والتعامل مع التحديات العالمية.

وشاركت الإمارات في قيادة الطروحات الأولية في المنطقة عبر عدد من الاكتتابات العامة أبرزها «سالك»، كما شهد عام 2022 مزيداً من الإنجازات والتطوّرات التي حققتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تمكين مرونة منظومة العمل وتبني السياسات الاقتصادية الملائمة ومواصلة تطويرها.

للإطلاع على أبرز القطاعات الاقتصادية التي حققت أداءً استثنائياً خلال 2022، يرجى الضغط على هذا الرابط.