قطاعات اقتصادية تحقق أداءً استثنائياً خلال 2022

سجّل العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً استثنائياً خلال عام 2022، تصدّرها العقارات والطيران والسياحة والتجارة الخارجية والتجزئة والقطاع المالي.

ويُعد عام 2022 عاماً استثنائياً للقطاع العقاري في دبي والإمارات، على صعيد الفعاليات العقارية والمبيعات القياسية غير المسبوقة، فضلاً عن قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي من تداعيات الجائحة، والتعامل مع التحديات العالمية.

ووقعت دولة الإمارات خلال عام 2022 مبادرات واتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول الهند وإندونيسيا وإسرائيل، إضافة إلى إطلاق محادثات حول الشراكة مع أوكرانيا، وبما يدعم فرص نمو صادرات الدولة إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز مجالات استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات متعددة.

للإطلاع على أبرز القطاعات الاقتصادية التي حققت أداءً استثنائياً خلال 2022، يرجى الضغط على هذا الرابط.