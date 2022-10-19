4.4 مليارات درهم تمويلات من «الإمارات للتنمية» خلال 9 أشهر

أفاد مصرف الإمارات للتنمية بأنه سجل العديد من الإنجازات المالية، ومن بينها الموافقة على تمويلات بقيمة 4.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 588% على الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعقد مجلس إدارة المصرف، اجتماعاً لمراجعة نتائجه للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022. وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية المصرف الرامية إلى دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في الدولة وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار.

وأشار، في بيان أمس، إلى أن هذه التمويلات رفعت مساهمة المصرف، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 2.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 625% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ووافق المصرف، على تمويلات بلغت قيمتها 1.291 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أي بزيادة قدرها 86% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وانقسم هذا المبلغ إلى 806 ملايين درهم على شكل تمويلات مباشرة، و485 مليون درهم تمويلات غير مباشرة، عبر برنامج ضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وخصص المصرف، تمويلات بقيمة 3.1 مليارات درهم للشركات الكبيرة.