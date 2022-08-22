محمد بن راشد: متفائلون بعام اقتصادي جديد ملىء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن "دولة الإمارات أثبتت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية".

وأضاف صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط.. لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم بنمو 17% عن نصف العام السابق ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية.

وتابع صاحب السمو: نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع .. ومتفائلين بعام اقتصادي جديد ملىء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة.