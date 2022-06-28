شراكة لتصنيع مكيفات هواء منزلية تعد الأكثر كفاءة في العالم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تم الإعلان أمس، عن شراكة بين شركات «ستراتا» للتصنيع و«هايبرغانيك» المتخصصة بالمنصات الهندسية القائمة على الذكاء الاصطناعي، و«إي أو إس» الألمانية للطباعة ثلاثية الأبعاد الصناعية، لتصنيع مكيفات هواء أكثر كفاءة عالمياً في استهلاك الطاقة.

وأفاد بيان بأن الشراكة تأتي نتيجة جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في التنسيق بين الشركاء بما يتماشى مع دور الوزارة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

وأبرم الشركاء الثلاثة اتفاقية تعاون وشراكة صناعية خلال حفل توقيع حضره وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات ـ شركة مبادلة للاستثمار، مصبح الكعبي.

وبموجب الاتفاقية، سيدمج الشركاء حلول «هايبرغانيك» مع عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد لـ«إي أو إس»، وتقنيات «ستراتا»، لإنتاج وحدات تكييف هواء منزلية أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة، بما يصل إلى 10 مرات، مقارنة بوحدات تكييف الهواء التقليدية، ما يعزز تنافسيتها عالمياً.

وقال الجابر إن الشراكة تؤكد قدرة القطاع الصناعي في دولة الإمارات على تطوير وإطلاق منتجات محلية مجدية تجارياً تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، بفضل الممكنات والمحفزات والمزايا التي تجعل هذه المنتجات قادرة على دخول الأسواق العالمية والمنافسة فيها.

من جانبها، قالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، إن الشراكة الإيجابية تمثل إضافة كبيرة إلى المنظومة الصناعية في الإمارات، وتؤكد دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في استقطاب الشراكات العالمية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، شركة مبادلة للاستثمار، مصبح الكعبي، إن الشراكة تعزز العلامة التجارية (صنع في الإمارات)، من خلال تركيز (ستراتا) على تبني التحول الرقمي، كما يتماشى هذا التعاون مع استراتيجيتها لتوسيع أعمالها إلى ما وراء قطاع الطيران، ويسهم بشكل أكبر في تعزيز دور (مبادلة) في تسريع التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news