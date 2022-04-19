الإمارات ضمن الـ 10 الكبار عالمياً في مؤشرات المالية والضرائب

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن الإمارات حلت ضمن الـ10 الكبار على مستوى العالم في 16 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالمالية والضرائب لعام 2021 وفقاً للتقارير الصادرة عن عدد من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية، ما يدعم مكانتها وجهةً رئيسة مفضلة في مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار.

وقال المركز إن «الإمارات حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في خمسة مؤشرات رئيسة، هي مؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة وفقاً لتقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، ومؤشر قلة الضريبة الشخصية المحصلة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، ومؤشر قلة التهرب من دفع الضرائب وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد نفسه».

وأظهرت إحصاءات حديثة لـ«التنافسية والإحصاء»، أن «الإمارات حلت في المركز الأول عربياً واقليمياً وعالمياً كذلك في مؤشر معدل أرباح الضريبة وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر موازنة التجارة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية».

ووفقاً للمركز، حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثالث عالمياً، في ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي مؤشر قلة الضرائب الشخصية الفعلية وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، ومؤشر التوقعات الخاصة برصيد الحساب الجاري كنسبة من اجمالي الناتج المحلي وفقاً للتقرير الصادر عن المعهد نفسه، ومؤشر تحويل الأموال العامة وفقاً لتقرير مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد «ليجاتيوم».

كما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً واقليمياً، والرابع عالمياً، في مؤشر استقرار سعر الصرف وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، وحلت الدولة في المركز الأول عربياً واقليمياً، والخامس عالمياً، في ثلاثة مؤشرات، هي: مؤشر تنافسية الأسعار وفقاً لتقرير مخزون البيانات المفتوحة الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة، وهو المؤشر الذي يقيس مدى الانفتاح والتغطية لمؤشرات الأسعار، ومؤشر قلة التأثير المشوه للضرائب والاعانات على المنافسة، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن المركز الأول عربياً وإقليمياً، والخامس عالمياً، في ميزانية التجارة وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.

وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً، في مؤشر توافر المهارات المالية وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، كما حلت بالمركز الأول عربياً والتاسع عالمياً في النمو الفعلي في تكوين إجمالي رأس المال الثابت وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

• الإمارات حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في 5 مؤشرات رئيسة.

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