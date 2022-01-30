حمدان بن محمد: دبي ضمن أفضل 3 وجهات مستقبلية للاستثمار عالمياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المكانة البارزة التي وصلت إليها إمارة دبي عربياً وعالمياً، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي بفضلها تعد إمارة دبي، ضمن أفضل ثلاث وجهات مستقبلية للاستثمار عالمياً.

وأشار سموه إلى أن النتائج الإيجابية لنمو الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية التي يمر بها العالم، تأتي لتعزز مكانة الإمارة عالمياً وجهةً مفضلة للاستثمار، والعمل، والحياة، والزيارة، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة تطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالإمارة، وخلق فرص جديدة تعزز النمو والشراكة والابتكار في دبي، معرباً سموه عن سعادته بثقة المستثمرين والشركات الكبرى والناشئة العالمية في دبي، كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار أماناً واستقراراً في العالم.

وجهة رائدة

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «تواصل دبي تسجيل الإنجازات، وترسيخ مكانتها العالمية وجهةً استثمارية رائدة.. خلال أول 9 أشهر من 2021، صُنفت دبي الأولى عربياً، والثالثة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استقطابها لمشاريع بقيمة 16 مليار درهم».

وأضاف سموه: «هذه الإنجازات هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، آل مكتوم، الذي وجه بأن نعمل جميعاً معاً، لتكون دبي أفضل وجهة للعيش والعمل.. فخورون بعلاقتنا المتميزة مع كل الشركاء من القطاع الخاص من حول العالم، ونواصل العمل لخلق فرص جديدة للجميع».

تدفقات الاستثمار

وتشير بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، إلى نمو ملحوظ في كل المؤشرات، حيث وصلت قيمة رؤوس أموال المشاريع المعلنة إلى 15.9 مليار درهم إماراتي من 378 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر. فيما بلغت مشاريع إعادة الاستثمار ما نسبته 11% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة، كما شهد استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً كبيراً في تلك الفترة ليصل إلى 16 ألفاً و430 وظيفة جديدة، طبقاً لبيانات «مرصد دبي للاستثمار»، الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وأسهم النمو الإيجابي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في تعزيز مكانتها الرائدة في مصاف أبرز الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حلّت دبي في المركز الأول عربياً، والثالث عالمياً، من حيث تدفقات رؤوس الأموال، وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ومشاريع إعادة الاستثمار، كما أنها جاءت بالمركز الأول عربياً، والسادس عالمياً، من حيث استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقاً لتصنيف فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، التي ترصد بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال المري، إنّ «التوجهات الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 تؤكد فاعلية السياسات المستقبلية التي تنتهجها دبي في توفير فرص الاستثمار الجديدة، والتطوير المستمر لبيئة الأعمال».

وأوضح أن «القطاعات الاستراتيجية في دبي، تتمتع بمكانة خاصة ومهمة، تمكنها من استقطاب المستثمرين الدوليين، وكذلك توفير قاعدة للمساهمة في تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي. وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي جهودها للمساهمة في تعافي الاقتصاد العالمي لمرحلة ما بعد الجائحة، وإننا ملتزمون بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات التي تضمن توفير بيئة أعمال تحقق النمو ومستدامة»، مشيداً «بإسهامات كل الجهات والشركاء من القطاعين العام والخاص في دبي، في التمكن من استضافة العالم في معرض (إكسبو 2020 دبي)».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إنّ «الأداء المشجّع للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي هو نتيجة مرونة الإمارة وجاهزيتها للأزمات، وهو ما يعزى إلى السياسات التي تستشرف المستقبل، والاستراتيجيات المبتكرة التي تطبقها قيادة دبي بشكل استباقي، مع التركيز على سعادة الناس، واعتبارها محوراً لمبادرات النمو في الإمارة».

وأضاف: «نجحنا في إبراز مزايا دبي كواحدة من أفضل دول العالم للعيش والعمل والترفيه، وتقديمها للمستثمرين العالميين بشكل متواصل ومتسق، حيث تجتمع العديد من العناصر معاً، نتيجة للتعاون وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية، والمناطق الحرة، وشركاء القطاع الخاص، لتحسين جاذبية دبي واستقرار بيئة الاستثمار فيها. كما أن استحداث الوظائف والنمو الاستراتيجي لايزالان يمثلان محور استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يؤكد على نهج عالمي متميز يرتبط بالمزايا المحلية».

وتظهر بيانات «مرصد دبي للاستثمار» نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة بنسبة 16% من 326 مشروعاً، خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2020، إلى 378 مشروعاً في الفترة ذاتها من عام 2021، واستهدفت 58% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، القطاعات الاستراتيجية، وشكّلت استثمارات التقنيات المتقدمة والمتوسطة ما نسبته 64% من تدفقات رؤوس الأموال للاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام الماضي. وتشير البيانات إلى زيادة هائلة قدرها 36% في استحداث الوظائف الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حيث تم استحداث 16 ألفاً و430 وظيفة بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة مع 12 ألفاً و90 وظيفة في الفترة المماثلة السابقة لعام 2020.

وفيما يتعلق بدول المصدر، تصدرت المملكة المتحدة بـ29% من تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، تليها فرنسا بنسبة 19%، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 14%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 6%، والهند بنسبة 4%، حيث شكلت تلك الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 72% من إجمالي تدفق رؤوس الأموال إلى دبي. أما من حيث عدد المشاريع، فقد جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول بنسبة 20%، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 19%، ثم الهند بنسبة 11%، ثم فرنسا بنسبة 6%، وألمانيا بنسبة 5%.

• دبي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 16 مليار درهم خلال 9 أشهر من 2021.

• الإمارة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولي عهد دبي:

• «الإنجازات ثمرة رؤية محمد بن راشد، ونعمل لتكون دبي أفضل وجهة للعيش والعمل».

• «دبي تواصل تسجيل الإنجازات، وترسيخ مكانتها العالمية وجهةً استثمارية رائدة».

ثقة المستثمرين

يعدّ تقرير «المدن العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل 2021-2022»، والذي نشرته فايننشال تايمز «إف دي آي إنتليجينس» في 2021، مؤشراً رئيساً على ثقة المستثمرين، وهو يصنِّف دبي في المركز الثالث، ضمن أبرز الوجهات العالمية المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر. كما حلت دبي في المركز الثاني عالمياً في الفئة الفرعية للمؤشر «المدن الرئيسة التي تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر»، وفئة «الإمكانات الاقتصادية والبيئة المواتية للأعمال». وحلت في المركز الثالث في الفئة الفرعية «الاتصال»، لتبرز ثقة المستثمرين، وجاهزية بيئة الاستثمار في دبي للمستقبل.

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