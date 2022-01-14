أسبوع أبوظبي للاستدامة يبدأ غدا والافتتاح الرسمي في دبي

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

تبدأ غدا السبت الموافق 15 يناير فعاليات أٍسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 وحتى 19 من ذات الشهر .

يستضيف أسبوع أبوظبي للاستدامة بالتعاون مع شركائه من القطاعين العام والخاص، سلسلة من الفعاليات التي تستقطب رؤساء دول، ونخبة من صناع القرار، وقادة الأعمال، ورواد التكنولوجيا، وتمنحهم منصة عالمية لتبادل المعارف، واستعراض الابتكارات، وصياغة استراتيجيات العمل المناخي.

يتضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، الذي تستضيفه "مصدر"، سلسلة من الفعاليات الافتراضية رفيعة المستوى التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والقيادة، والتنمية الاقتصادية، والتكنولوجيا والابتكار.

سيتابع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 نتائج مؤتمر الأطراف (كوب 26)، حيث سيعيد العالم تقييم الإجراءات الرامية لتحقيق الأهداف والتعهدات المطلوبة للحد من آثار تغير المناخ. ويعتبر الأسبوع أول حدث عالمي لهذا العام، حيث يجمع صنّاع السياسات وقادة الأعمال ورواد التكنولوجيا بهدف تعزيز العمل المشترك واتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق الأهداف المرجوّة.

يقام حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة في مركز دبي للمعارض 17 يناير 2022 ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي بما يؤكد التزام دولة الامارات بجهود تعزيز الاستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.

وبالنسبة لفعاليات أسبوع الاستدامة الأخرى بما فيها قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي والقمة العالمية لطاقة المستقبل ومبادرة "ابتكر" وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" فستعقد في أبوظبي من خلال ندوات حضورية أو افتراضية.

وباعتباره أحد أكبر التجمعات المعنية بمناقشة قضايا الاستدامة يوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية للتعاون وتبادل المعرفة والاستثمار والابتكار حيث يستقطب أكثر من 45 ألف مشارك سنويا يمثلون ما يزيد عن 170 دولة، ويستضيف أكثر من 1000 شركة دولية.

ويعد الابتكار ودعم التقنيات والشركات الناشئة من العوامل المهمة لبناء مستقبل مستدام ويتضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام فعالية "ابتكر" الجديدة وهي مبادرة عالمية أطلقتها مدينة مصدر مؤخرا بهدف تحديد ودعم الجيل التالي من التقنيات المستدامة.

وفي إطار برنامجها السنوي تشمل أنشطة الفعالية إنشاء مركز للابتكار خلال المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل والذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 يناير.

وستستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل سلسلة من المنتديات حيث ستجمع نخبة من الخبراء لمناقشة قضايا متنوعة تشمل الطاقة النظيفة والشمسية والمياه ومعالجة النفايات والمدن الذكية والتغير المناخي والبيئة

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