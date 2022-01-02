بإجمالي نفقات 181 مليار درهم.. محمد بن راشد يعتمد ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: "اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم ونفقات بنحو 60 مليار درهم لعام 2022، مضيفاً سموه أن "الأولوية ستبقى للمواطنين وسعادتهم وتقديم أرقى الخدمات لهم".

وأضاف سموه في تدوينة عبر حسابه على شبكة "تويتر": حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها وتلبية تطلعاتنا المستقبلية في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي في المرحلة المقبلة.

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