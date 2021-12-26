«موانئ أبوظبي» تدعم 200 ألف فرصة عمل في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، بأن المجموعة تسهم بشكل رئيس في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنها أسهمت بنسبة 13.7% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، فيما تدعم أكثر من 200 ألف فرصة عمل في الإمارات وتتولى إدارة 55% من مجموع المناطق الصناعية بالدولة.

وذكر الشامسي، أن المجموعة تتطلع إلى استطلاع الفرص والشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتا إلى توقيعها العديد من اتفاقيات الشراكة العالمية التي تقوم من خلالها بمشاركة خبراتها وأفضل الممارسات التي تتبناها مع التركيز على تطوير مراكز حيوية وشبكة نقل إقليمية متطورة.

وقال الشامسي، إن استثمارات المجموعة تسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي، داعما رئيسا للتجارة الإقليمية والخدمات اللوجستية بما يزيد من جاذبية وقدرات الخطوط التجارية القائمة بين الشرق والغرب.

وأضاف أن شراكات مجموعة موانئ أبوظبي تجسد توسعا دوليا لافتا للمجموعة، حيث تعمل من خلال تطوير وإدارة تلك التوسعات المهمة على بناء شبكة إقليمية لنقل المعارف والخبرات تسهم في تعزيز الاقتصاد الإقليمي وتحقق النمو المستدام.



ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها المجموعة أخيرا مع شركة تطوير العقبة في الأردن، تأتي في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط التاريخية بين البلدين وتسهم في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي من خلال تطوير مشروعات البنى التحتية المتكاملة المخصصة للنقل واللوجستيات والسياحة في الأردن.



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