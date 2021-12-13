«المشرق» وأكاديمية «دبي المالي العالمي» يتعاونان لإطلاق «هاكاثون التغيير»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّع بنك المشرق مذكرة تعاون استراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، منصة التدريب والتطوير التي أنشأتها سلطة مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق سلسلة «هاكاثون التغيير».

وقال رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي والمعلومات في بنك المشرق، إليس وانغ، إن الهدف الأساسي للتعاوننا مع الأكاديمية هو دعم المجتمع المالي لتطوير خدمات مبتكرة تعود بالفائدة على القطاع بأكمله، إذ توفر لنا سلسلة سباقات الهاكاثون فرصة للتواصل مع العقول الشابة والشغوفة التي تبتكر حلولاً يمكن أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من عروضنا الحالية والمستقبلية. من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني: «يسعدنا التعاون مع بنك المشرق لإطلاق مبادرات مبتكرة مثل (هاكاثون التغيير)، التي ستعزز قطاع التقنيات المالية، من خلال تشجيع المشاركين على إيجاد حلول جديدة قائمة على البيانات والتقنيات المتقدمة لمختلف جوانب الخدمات المصرفية».

ووفقاً للبيان، ستبدأ المرحلة الأولى من البرنامج في ديسمبر 2021، وخلال يناير 2022، لتنتقل الفرق المؤهلة إلى المرحلة الثانية من البرنامج، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة ضمن حفل كبير يقام في دبي في مارس 2022.

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