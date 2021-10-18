«الخارجية» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2021»

المصدر: وام

تسلط وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2021 التي انطلقت أمس وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي الضوء على أبرز خدماتها التي تقدّمها لمواطني الدولة والمتمثلة بخدمة إرشادات السفر وهي عبارة عن خريطة تفاعلية تم استحداثها على صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الرسمي للوزارة وعلى التطبيق الذكي UAEMOFAIC.

وتفتح الخريطة مجال الوصول بكلّ سهولة إلى أحدث إجراءات السفر القائمة مع مختلف دول العالم وكافة المتطلبات ذات العلاقة، فضلاً عن معلومات الإعفاء عن التأشيرة وتفاصيل البعثة في البلد المقصود، فتمكّن المواطن الإماراتي من الحصول على معلومات متكاملة بنقرة واحدة.

وتم استحداث الخريطة تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية في رقمنة الخدمات ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofaic.gov.ae وتطبيق الوزارة UAE MOFAIC الذي تم تطويره للهواتف الذكية والذي يعمل بنظام الأندرويد (Android) ونظام آي أو إس (IOS) لتعزيز تكامل خدمات الوزارة وتسهيل الوصول إلى المعلومة الصحيحة، مما يسهم في تمكين العمل القنصلي والدبلوماسي في الوزارة.

الجدير بالذكر أنه تم ابتكار الخريطة تماشياً مع جهود دولة الإمارات لجعل عملية التنقل من وإلى الدولة آمنةً، وكون صحة وسلامة مواطني الدولة من أولوياتها وذلك من خلال تأمين كافة المعلومات الخاصة بالتدابير الوقائية المطبقة في الوجهة المقصودة والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها من قبل المواطنين المسافرين إلى الخارج خلال جائحة كوفيد-19 العالمية.

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