«الصناعة الأمنية» تطلق برنامجين متطورين

المصدر: محمد فودة ■ دبي

أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021، برنامجين جديدين، الأول موسوعة «سيرا»، والثاني برنامج اختبار المستشارين الأمنيين «سكيورتي إكس».

وقال مدير إدارة الهندسة الأمنية، المهندس عارف الجناحي، إن موسوعة «سيرا» تعد إضافة لقطاع الأمن الخاص، بهدف دعم المهندسين والفنيين في مجال تركيب الأنظمة الأمنية، بحيث يتم تخطيط وتنفيذ الأنظمة الأمنية بطريقة محسوبة هندسياً، ما يزيد من سرعة إنجاز تنفيذ الأنظمة الأمنية بسلاسة، موضحاً أن هذه الموسوعة عبارة عن تطبيق بياني يحتوي على جميع المعادلات الهندسية، التي تسهل عمل المهندسين والفنيين في المجال الأمني الخاص.

وأفاد مدير إدارة مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، المهندس خالد الحمادي، أن برنامج «سكيورتي إكس» هو برنامج يقوم باختبار المستشارين الأمنيين والمهندسين والفنيين في المجال الأمني، والمرخصين من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

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