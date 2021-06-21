الإمارات تترقب الترحيب بملايين الزوار في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

باتت دولة الإمارات على أهبة الاستعداد لاستضافة أول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حيث أصبحت جميع فرق العمل بمختلف القطاعات الحيوية، المحلية والاتحادية والخاصة، جاهزة لاستقبال أكثر من 190 دولة مشاركة، وتترقب الترحيب بملايين الزوار في منصة مثالية، بنيت بإبداع جمع الفن المعماري، وأحدث التقنيات العالمية، بهدف تعزيز التعاون وتجسيد شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وفي أكتوبر المقبل، سيدعو «إكسبو 2020 دبي» العالم لدخول ساحته، والاحتفال بالحياة، والعودة إلى الاكتشاف، في أول حدث ضخم يقام لإعادة التواصل بين الناس والثقافات وأفراد المجتمع منذ جائحة «كوفيد-19».

ومع برنامج فريد من الفعاليات والبرامج اليومية، ومجموعة عروض متنوعة واستثنائية للفنون والعمران والترفيه والثقافة والتقنية، والمأكولات العالمية، سيحرص الحدث الدولي على الاحتفاء بروح البشرية، وقدرتها على الإبداع، وسعيها وراء التفاؤل في مواجهة الصعاب.

ورغم تفشي وباء «كوفيد-19»، واصل التقدم في موقع «إكسبو 2020» وتيرته السريعة، حيث اكتملت جميع الإنشاءات الدائمة التابعة للحدث المرتقب.

• فِرَق العمل بمختلف القطاعات جاهزة لاستقبال 190 دولة مشارِكة.

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