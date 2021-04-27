خدمات مالية.. استخدام الرافعة المالية في زيادة قدرة الاستثمار

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

يتم استخدام الرافعة المالية للحصول على زيادة كبيرة في قدرة الاستثمار، وهي عبارة عن مضاعفة مبلغ الإيداع الخاص بالمتعامل، ما يسمح له بأن يضع صفقة تداول أكثر أو أكبر، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من الأرباح أو الخسائر.

وأوضحت مؤسسات متخصصة بالاستشارات المالية والاستثمارات، أنه في المقابل يجب أن يكون المتعامل دائماً على بينة ودراية من أن الرافعة المالية التي يستخدمها، والهامش (الأموال المودعة)، هي من الأمور اللازمة للحفاظ على الصفقات. وأضافت أن الرافعة المالية، تعتبر خاصية رئيسة لتداول العقود مقابل الفروق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها قد تكون أداة فعالة بالنسبة للمتداول. وبينت المؤسسات أنه يمكن للمتعاملين استخدام الرافعة المالية، للاستفادة نسبياً من تحركات الأسعار الطفيفة، فضلاً عن «رفع» محفظتهم الاستثمارية.

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