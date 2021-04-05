الإمارات ضمن الـ 20 الأوائل عالمياً في 11 مؤشراً للاستثمار خلال 2020

المصدر: أبوظبي ■ وام

وثقت البيانات الأخيرة التي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، توافق مؤشرات التنافسية الدولية في مجال الاستثمار على تصنيف الإمارات ضمن قائمة الـ20 الكبار في 11 مؤشراً في قطاع الاستثمار، ما يعكس الأداء التراكمي المتواصل، وأهلية استدامة التنمية الشاملة التي حققتها الدولة طوال الفترة الماضية.

وعرض مؤشر الاستثمار، الذي يرصده المركز، خلاصة ما توافقت عليه التقارير الدولية الدورية، من ضمنها مؤشر تنافسية المواهب العالمية الذي تصدره كلية «إنسياد»، ومؤشر الازدهار لمعهد «ليجاتم»، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ويظهر رصد الإنجاز التنافسي في مختلف محاور الاستثمار، أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة 15 في «محور الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا»، والمرتبة 15 في «علاوة الاستثمار في بيئة الأعمال المعرضة للمخاطر».

كما جاءت الدولة في المرتبة 12 في «مدى انتشار تملك الأجانب للشركات»، وفي المرتبة 18 في «توازن تدفقات الاستثمار المباشر»، وفي المرتبة 17 في «نسبة هذه التدفقات لإجمالي الناتج المحلي».

وحلّت الامارات كذلك في المرتبة 18 في «توازن تدفقات الاستثمار»، و«في الاستثمار المباشر في الخارج»، بينما جاءت في المرتبة 15 في «تدفقات الاستثمار المباشر في الداخل نسبة لإجمالي الناتج المحلي».

ومنحت المؤشرات الدولية موقعاً متقدماً للإمارات، إذ حلّت في المرتبة السابعة في «الحوافز الاستثمارية»، والمرتبة 13 في «سوق الأوراق المالية»، والمرتبة 19 في «مؤشر الأسهم».

ويعدّ «الاستثمار» جزءاً تفصيلياً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية التي توافقت جميعها على مدى السنوات الخمس الماضية، على تصدر الاقتصاد الإماراتي المرتبة الأولى على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، تنويهاً منها بدرجة الاستقرار والاستدامة.

وكان تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، صنّف الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، لتظل بذلك الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي الـ10 الكبار لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة الـ10 الأوائل في عام 2017.

• الإمارات في المرتبة السابعة بـ«الحوافز الاستثمارية» والمرتبة 13 في «سوق الأوراق المالية».

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