«مبادلة» تستثمر 4 مليارات درهم في المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أمس، عن توقيع اتفاقية استثمار طويل الأمد، مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الاستثمارات ستتركز في قطاع علوم الحياة، وتطوير قدرات الرعاية الصحية في الإمارات والمملكة المتحدة. وأوضحت الشركة في بيان أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، حيث ستستثمر «مبادلة» 800 مليون جنيه إسترليني (أربعة مليارات درهم)، مضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني (مليار درهم)، سبق وخصصته المملكة المتحدة، خلال العام الماضي.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك: «هناك توافق بين (مبادلة) ومكتب الاستثمار بالمملكة المتحدة، حول تكاتف الجهود العالمية للاهتمام بالقطاعات الأكثر أهمية في الوقت الحاضر، كقطاع الرعاية الصحية، والتغيّر المناخي، والنمو المستدام للصناعات التي تتطلب كفاءات ومهارات عالية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news