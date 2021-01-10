550 مشاركاً فى 15 مبادرة شبابية نظمتها «كهرباء دبي» في 3 أشهر

المصدر: دبي - وام

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع عدد من شركاء الهيئة المحليين والعالميين، 15 مبادرة وفعالية، بمشاركة أكثر من 550 مشاركاً افتراضياً في الربع الأخير من عام 2020، حيث تعمل الهيئة وفق استراتيجية متكاملة لإطلاق طاقات الشباب، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكّنين ملؤهم الفخر والسعادة، ورؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وعقد مجلس الشباب في الهيئة سلسلة من ورش العصف الذهني الافتراضية في جميع قطاعات الهيئة، لتلبية احتياجات الشباب والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، وبلغت نسبة سعادة الشباب عن الفعاليات الرئيسة للمجلس 94% خلال هذه الفترة.

كما عقد مجلس الشباب واللجنة النسائية في الهيئة جلسة نقاشية بعنوان «دور المرأة والشباب في قطاع الطاقة معاً لاستدامة المنجزات»، بمشاركة ما يزيد على 350 شخصاً من مختلف أرجاء العالم، كما نظم حلقة شبابية بعنوان «الشباب الإماراتي في قطاع الطاقة وما بعد الخمسين»، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس دبي للشباب، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى.

وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 1865 من الموظفين الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، أي بنسبة 15% من الموظفين، منهم 33.46% من الموظفات الشابات، و66.54% من الموظفين الشباب.

وقالت رئيسة مجلس شباب الهيئة، عائشة محمد الرميثي: «تحرص القيادة العليا في الهيئة على دعم مجلس الشباب، وتوفير بيئة حاضنة تتواصل مع الشباب في الهيئة وتهتم بأفكارهم ومواهبهم، إضافة إلى تطوير مبادرات ومشروعات تركز على اهتماماتهم».

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