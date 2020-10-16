90 مليون دولار تسهيلات ائتمانية لـ «دانة غاز» من «المشرق»

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت شركة «دانة غاز» عن حصولها على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار (331.2 مليون درهم) من بنك المشرق.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هذا التسهيل الائتماني يستحق خلال عام واحد، وبمعدل فائدة أولي مقداره 3% سنوياً فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن «ليبور» (ليبور+3%)، مؤكدة أنها تملك خيار تمديد هذا التسهيل الائتماني لأربع سنوات إضافية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، أنها تدرس الخيارات المالية المتاحة لتسوية صكوكها في موعد الاستحقاق.

وإضافة لاستخدام الاحتياطيات النقدية المتوافرة لديها، فإن التسهيل الائتماني الجديد سيمكن الشركة من السداد الكامل لصكوكها التي تستحق بتاريخ 31 أكتوبر 2020، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 309 ملايين دولار.

وأكدت الشركة في بيانها، أنها ستقوم بتسديد التسهيل الائتماني المقدم من بنك المشرق، عند استكمال خطط بيع أصولها في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، الدكتور باتريك المان وارد: «هذا التسهيل الائتماني هو شهادة راسخة على وضع شركة (دانة غاز) التشغيلي والمالي القوي، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق حالياً نتيجة الجائحة العالمية، وما فرضته من تحديات وتبعات سلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والغاز». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أحمد عبدالعال، إنه «على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي فرضها وباء (كوفيد-19)، إلا أن (دانة غاز) أظهرت صلابة ومتانة مركزها المالي، وهذه الشراكة هي خير دليل على التزام بنك المشرق بالقيام بدور رائد لتحفيز ونمو قطاع الطاقة في المنطقة».

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