فعاليات قمة طاقة المستقبل تنطلق أبريل المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تحتضن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2021، التي تقام في الفترة من الخامس إلى السابع من أبريل المقبل، معرض ومنتدى المدن الذكية، لاستعراض الابتكارات والتقنيات في التخطيط العمراني للمدن والآفاق الاقتصادية المهمة لتبني وتطبيق هذه التقنيات.

ويجمع الحدث الحكومات والبلديات والإدارات المحلية، إلى جانب الشركات العاملة في مجالات التخطيط والتنقل والرقمنة والإدارة الصحية الذكية وتقنيات المدن الذكية، وذلك لتسليط الضوء على تواصل المجتمعات، وتعزيز الحوار بين كبار الخبراء في هذا المجال.

وقال مدير العمليات والرئيس التنفيذي بالإنابة بشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، ستيفان لي جينتيل، إن «مصطلح (المدن الذكية) لا يشير بالضرورة إلى مشروعات أو تقنيات مستقبلية، وقمنا في شركة أبوظبي لخدمات الطاقة بتركيز جهودنا على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة حالياً في إمارة أبوظبي باستخدام تقنيات متوافرة لدينا بالفعل».

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