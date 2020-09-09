«فوري تيك».. نظام للحدّ من مخاطر الجرائم المالية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال اجتماعها السادس، عن إطلاق نظام «فوري تيك» الذكي، الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بإشراف وإدارة اللجنة الفنية الفرعية، التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية، وكذلك «الاتحادية للرقابة النووية»، في إطار الجهود الدؤوبة للكشف والحد من مخاطر الجرائم المالية.

نافذة موحدة

وذكر المصرف المركزي في بيان، أمس، أن «فوري تيك» تم تطويره تماشياً مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وقرارات مجلس الأمن المعنية لاتخاذ إجراءات فورية حول التمويل غير المشروع.

وبيّن أن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ويعمل على تيسير تواصل جميع الجهات مع بعضها بعضاً، بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في إطار زمني قصير.

وقال محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، إن «إطلاق نظام (فوري تيك) يأتي تأكيداً والتزاماً بجهودنا الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إذ سيمكّن هذا النظام دولة الإمارات من تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية والقضاء عليها في الوقت المناسب».

وأضاف أن «الدولة تؤكد على الالتزام الكامل باعتماد أفضل الوسائل التكنولوجية في معالجة تهديدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

جهة رقابية

من جانبه، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن إطلاق نظام «فورى تيك» الذكي يمثل إنجازاً مهماً في دولة الإمارات، ضمن إطار جهودها الساعية إلى مكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

وأضاف: «يسر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها عضواً في اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح، العمل مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير هذا النظام».

وأشار فيكتورسن إلى أن «الهيئة وظفت مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية في تصميم هذا النظام، لتوفير المعلومات الدقيقة، واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب».

• «فوري تيك» نافذة موحّدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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