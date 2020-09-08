"فوري تيك" أحدث نظام ذكي يصدره "المركزي" لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال اجتماعها السادس، عن إطلاق نظام "فوري تيك" الذكي، الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بإشراف وإدارة اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتم تطوير "فوري تيك" تماشياً مع متطلبات مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن المعنية، لاتخاذ إجراءات فورية حول التمويل غير المشروع.

ويعد نظام "فوري تيك" نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ويعمل على تيسير تواصل كل الجهات مع بعضها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في إطار زمني قصير.

وتعليقاً على ذلك، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: "يأتي إطلاق نظام (فوري تيك) تأكيداً والتزاماً لجهودنا الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وسيمكّن هذا النظام دولة الإمارات من تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية والقضاء عليها في الوقت المناسب".

وتؤكد الدولة على الالتزام الكامل باعتماد أفضل الوسائل التكنولوجية في معالجة تهديدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن: "مثّل إطلاق نظام (فورى تيك) الذكي إنجازاً مهماً في دولة الإمارات، ضمن إطار جهودها الساعية إلى مكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب. ويسرّ الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها عضواً في اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح، العمل مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير هذا النظام، وقد وظفت الهيئة مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية في تصميم هذا النظام، لتوفير المعلومات الدقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، ويعد هذا التعاون أمراً بالغ الأهمية للهيئة لتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، كما يعد نظام (فوري تيك) ثمرة للتعاون الذي سيخدم هذا القطاع الحيوي".

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