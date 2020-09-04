5.36 مليارات درهم سيولة متداولة في أسوق المال المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

عزّزت أسواق المال المحلية من مسيرة صعودها مع نهاية تعاملات الأسبوع، أمس، الذي شهد ارتفاعاً في وتيرة السيولة المتداولة بدعم من تداولات مكثفة للمؤسسات والمَحَافظ المحلية والأجنبية، وهو ما شجع الأفراد على دخول السوق لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وأظهر الرصد الأسبوعي للتعاملات ارتفاع قيمة الصفقات المتداولة إلى نحو 5.36 مليارات درهم، حيث استحوذت البنوك على الجزء الأكبر منها، خصوصاً المدرجة في سوق دبي المالي.

وبالنسبة لتعاملات اليوم الأخير من الأسبوع، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.02%، بالغاً مستوى 2282 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4552 نقطة بزيادة نسبتها 0.11% مقارنة مع اليوم السابق.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في جلسة، أمس، سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 11.56 درهماً، وسط تداولات جاوزت قيمتها 100 مليون درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد واصل سهم «إعمار العقارية» صعوده بالغاً 2.99 درهم، فيما ارتفع سهم «دي إكس بي» 14 فلساً.

يشار إلى أن قيمة الصفقات المبرمة في جلسة أمس، جاوزت 700 مليون درهم.

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