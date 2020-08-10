«الأوراق المالية» تغرّم شركتين 160 ألف درهم لعدم الإفصاح

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع، غرامة مالية على شركتين أجنبيتين مدرجتين في سوق دبي المالي بقيمة 160 ألف درهم بسبب مخالفتهما لأنظمة الإفصاح والشفافية المعمول بها.

وأوضحت «الأوراق المالية» أن الغرامة الأولى بقيمة 80 ألف درهم، والثانية مثلها، لعدم التزام الشركتين بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية الأولية للعام 2019، ما يشكل مخالفة في النظام الخاص بالإفصاح والشفافية المعمول به في الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news