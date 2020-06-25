تجربة «كوفيد-19» أكدت جاهزية دبي للعمل عن بُعد

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

أفادت «دبي الذكية» بأن تجربة جائحة «كوفيد-19»، أكدت جاهزية العمل عن بُعد في دبي، والتحول بسلاسة من أنظمة العمل التقليدية، لافتة إلى أن أزمة الجائحة شكلت مساحة للخروج بدروس مستفادة للعمل في مراحل مستقبلية.

وأشارت، على هامش مؤتمر صحافي عقدته عن بُعد، أمس، لاطلاق تقرير «أثر جائحة (كوفيد-19) في مرونة تجربة المدينة الذكية»، إلى أن التقرير يرصد الآثار الواقعية والحقيقية حول تجربة الخدمات الذكية وتقديمها في المدينة، وجاهزية هذه الخدمات، مؤكدة أن التقرير خرج بتوصيات من أبرزها العمل على استدامة الخدمات والبنية التحتية الرقمية وتحسينها.

فيما أكد مسؤولون بجهات حكومية في دبي، خلال مشاركتهم في المؤتمر، أن تجربة العمل عن بُعد رفعت من الإنتاجية بعيداً عن أنظمة الحضور، وأثبتت نجاح استثمار دبي في البنية التحتية التقنية.

الآثار الواقعية

وتفصيلاً، قالت مدير عام «دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن «(دبي الذكية)، أطلقت تقرير (أثر جائحة كوفيد-19 في مرونة تجربة المدينة الذكية)، الذي يقدم نظرة شاملة للتأثيرات الناشئة عن الجائحة، كما يرصد الآثار الواقعية والحقيقية حول تجربة الخدمات الذكية وتقديمها في المدينة، وجاهزية هذه الخدمات للتغيير الهائل الذي حدث، ويأتي كمبادرة من (دبي الذكية) للمساهمة في بلورة استراتيجية الحكومة لما بعد (كورونا) وترجمة لتوجيهات القيادة».

وأشارت إلى أن «التقرير يرتكز على دراسة ثلاثة محاور مختلفة تشمل كلاً من: الموظفين والعمليات المؤسسية والخدمات المقدمة للمتعاملين والموظفين على حد سواء».

وأضافت بن بشر، أن «التقرير أظهر المرونة العالية لمنظومة عمل حكومة دبي خلال جائحة (كوفيد-19)، الأمر الذي ساعدها على تجنب انخفاض جودة تجارب وخدمات المدينة التي تقدم للسكان والزوّار، بل دعم وتحسين بعض الخدمات بشكل أكبر».

دروس مستفادة

وأوضحت أن جائحة «كوفيد-19» شكلت مساحة للخروج بدروس مستفادة عدة حول تجربة المدينة الذكية، لافتة إلى أنه «مع التخفيف التدريجي لإجراءات تقييد الحركة في دبي والإمارات، سعينا لاستكشاف التأثيرات التي أحدثتها هذه الأزمة غير المسبوقة على تجارب المتعاملين والموظفين في إمارة دبي».

وأضافت أن التقرير خلص إلى أن مستوى التأثير السلبي لـ«كوفيد-19»، في الخدمات في دبي كان محدوداً بالنسبة للمتعاملين والموظفين، حيث أفاد العديد من المؤسسات بأن نسبة كبيرة من البنى التحتية والخدمات كانت فعالة وجاهزة للعمل الرقمي.

التوصيات

وأشارت بن بشر، إلى أن «التقرير وضع مجموعة من التوصيات الرئيسة، والتي ذكرت أن دبي أصبحت جاهزة تماماً للعمل عن بُعد والتحول من العمل التقليدي للعمل عن بُعد بسلاسة وفعالية».

وأظهرت التوصيات، التقنيات التمكينية كركيزة أساسية لمدينة ذكية مرنة مثل «الهوية الرقمية»، أما بالنسبة للتحوّل الرقمي، فمن المهم العمل على استدامة الخدمات والبنية التحتية الرقمية وتحسينها.

من جهتها، أكدت رئيس قسم الإعلام في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، روضة المطوع، أن «83 جهة في حكومة دبي أنجزت نظام العمل عن بُعد خلال الأزمة بنسبة 100% بنجاح، وأن التجربة أثبتت زيادة الإنتاجية خلال تلك الفترة دون الارتباط بأنظمة الحضور والانصراف».

وأكدت مدير إدارة إسعاد المتعاملين في هيئة الصحة بدبي، فاطمة الخاجة «نجاح تجربة الاعتماد على الأنظمة الرقمية بكفاءة خلال الأزمة في الهيئة»، لافتة إلى أن «خدمة (طبيب لكل مواطن) خلال الأزمة، توسعت لتشمل المواطنين والمقيمين، مع تقديم الاستشارات الذكية عن بُعد ليصل عدد الاستشارات من 300 استشارة شهرياً إلى نحو 20 ألف استشارة خلال فترة الأزمة».

وأضافت مدير إسعاد المتعاملين في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، هناء المري، أن «الاعتماد على الهوية الرقمية كان من أهم الممكنات في إنجاز المعاملات عن بُعد للمتعاملين في قطاعات مختلفة».

وأفاد مدير إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، عبدالله الريس، بأنه «تم الاستفادة من البنية التقنية المتطورة في إجراء أنظمة التقاضي عن بُعد، ما أسهم في إنجاز نحو 520 جلسة للتقاضي عن بُعد خلال فترة الأزمة الماضية».

البنية التحتية التقنية

أكد مدير إدارة سعادة المتعاملين في إقامة دبي، الرائد سالم بن علي، أن «الأزمة كشفت البنية التحتية التقنية في دبي، وهو ما أسهم في الاستفادة من الخدمات الذكية خلال فترة الأزمة مع التحول إلى الأنظمة التقنية وتوقف استقبال المتعاملين، والتحول لمراكز الاتصال، ما أسهم في إنجاز 285 ألف معاملة خلال فترة الأزمة».

وأشارت مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي، منال بن يعروف، إلى أن «الدائرة أنجزت عملية التحول خلال الأزمة بنسبة 100%، وتم تغيير سلوك المتعاملين في الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الذكية، فتم الاعتماد على 3000 خريطة رقمية عبر تطبيق خريطتي، بدلاً من الحصول على الخرائط المطبوعة».

تجربة العمل عن بُعد رفعت الإنتاجية وأثبتت نجاح استثمار دبي في البنية التقنية.

نسبة كبيرة من البنى التحتية والخدمات كانت فعالة وجاهزة للعمل الرقمي.

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