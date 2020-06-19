الإمارات تدعو إلى تنسيق عربي لضمان سرعة تعافي السياحة البينية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، إلى تنسيق عربي مشترك، لضمان سرعة تعافي السياحة البينية العربية.

وشارك وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ممثلاً لدولة الإمارات في الجلسة التي دعت إليها السعودية، باعتبارها رئيس الدورة الحالية (22) للمجلس، لمناقشة سبل تنسيق الجهود العربية المشتركة، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19» على القطاع السياحي في الدول العربية.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، شددت الجلسة على أهمية التكاتف العربي والعمل العربي المشترك في المرحلة الحالية للتصدي للتبعات السلبية التي سببها انتشار «كوفيد-19» على أنشطة السياحة في العالم، من ضمنها الدول العربية، ومعالجة التحديات الناجمة عن انتشار الوباء.

أفضل السُبل

وقال المنصوري في كلمته خلال الجلسة: «إن التعاون العربي المشترك في مجال السياحة والتنسيق الكامل بين الدول العربية في هذه المرحلة من مراحل أزمة فيروس (كورونا)، المستجد تكتسب أهمية كبيرة لإيجاد أفضل السبل والإجراءات، التي تسهم في تعافي الحركة السياحية في الوطن العربي، ورسم خريطة طريق للعودة بها إلى مستويات ما قبل (كوفيد-19)، لاسيما بالنظر إلى الآثار السلبية الكبيرة للوباء على هذا القطاع الحيوي، حيث من المتوقع أن يسجل إجمالي الحركة السياحية العالمية مع نهاية العام الجاري انخفاضاً يقدر بنحو 57 - 78% (ما يعادل 850 مليون - 1.1 مليار سائح)، إضافة إلى فقدان نحو 120 مليون وظيفة، طبقاً لتقديرات منظمة السياحة العالمية».

العمل المشترك

وأضاف المنصوري: «للمرة الأولى منذ عشرات السنين نشهد مثل هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود بجميع الدول، والتوقف شبه التام للطيران، وتقييد حركة مئات الملايين من الناس ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بما فيها السياحة والسفر، لذا فإننا نأمل أن تسهم الجلسة في تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز تداعيات هذه الأزمة، والتخطيط معاً لدعم قطاع السياحة ببلداننا العربية، والنظر في إيجاد آلية مشتركة لتخفيف قيود السفر بشكل مرحلي».

وشدد على أن اعتماد إجراءات ومعايير موحدة بين الدول العربية سيكون له أثر إيجابي بالغ على سرعة تخفيف قيود السفر واستعادة الحركة السياحية.

أهمية التنسيق

وأكد المنصوري أهمية التنسيق العربي بشأن تشجيع السياحة البينية العربية قائلاً: «إن الإجراءات التي تتخذها دولنا اليوم هي التي ستحدد سرعة تعافي القطاع السياحي، ولا شك أن جميعنا يعمل حالياً على خطط تعافي القطاع السياحي خلال المرحلة المقبلة، ونحن نؤكد، عند وضع هذه الخطط، على أهمية التنسيق بين الدول العربية من خلال الأمانة العامة لضمان سرعة تعافي السياحة العربية البينية ووضعها كأولوية ضمن خطط التعافي».

جهود ومبادرات

استعرض وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها دولة الإمارات حالياً للبدء في استعادة النشاط السياحي مرحلياً، من أبرزها: إطلاق برامج لتعقيم وتطهير المنشآت والمرافق السياحية، وإصدار أدلة استرشادية للإجراءات الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة للقطاع السياحي بالدولة، استعداداً لاستقبال الزوار، في ظل انحسار انتشار فيروس «كورونا»، وفتح الفنادق والأنشطة السياحية، وإعادة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي، وفق إجراءات احترازية ومعايير صحة وسلامة خاصة بالشواطئ والمسابح والمطاعم وخدمات الفنادق وغيرها.

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