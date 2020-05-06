"المركزي": فتح حساب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يستغرق شهرا

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأنه أجرى استبيانا كشف عن أن الوقت المستغرق لفتح حساب بنكي للشركات الصغيرة والمتوسطة قد يصل إلى شهر.

وبين "المركزي"، في تقريره السنوي بأنه أجرى استبيان "تعرف على عميلك – عملية فتح الحساب في البنوك"، وكشفت نتائج المسح أن العملاء من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يواجهون تحديات تمويلية، فالوقت المستغرق لفتح حساب قد يصل إلى شهر.



وتابع "المركزي"، أنه بناء على هذه النتائج يعتزم المصرف المركزي تعزيز حماية العملاء في هذا الصدد مع ضمان وجود متطلبات العناية الواجبة للحفاظ على استقرار النظام المالي بالدولة.



يشار إلى أن "المركزي" أعلن ضمن خطة الدعم التي قدمها لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا أنه سيُلزم جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يصل إلى يومين بشرط توفر الوثائق المطلوبة، وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.



فيما أفادت بيانات جمعتها "الإمارات اليوم" من عدد من البنوك أن المدة قد تصل إلى 6 شهور وليس شهرا واحدا، إذا لم يوفر العميل المستندات المطلوبة، فيما قد يتم فتح الحساب لعميل في ذات اليوم إذا توافرت مستنداته بشكل واضح ولم يكن عليه أية ملاحظات من قسم الامتثال الذي يراقب الالتزام بتعاليم مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.



إلى ذلك، أكد "المركزي" في تقريره أن المدفوعات المحلية والتحويلات المالية شهدت نموا مشجعا للعام العاشر على التوالي، بما فـي ذلك معاملات الدفع بين البنوك والمستهلكين. على سـبيل المثال، في عام 2019 ارتفـع إجمالـي عـدد المعاملات والمبالغ ذات الصلة في نظام تحويـل الأموال فـي الإمارات بنسـبة 9 %من 43.67 مليون معاملة إلى 47.49 مليون معاملة وبنسـبة 10 % مـن 10 مليارات درهم إلى 11 مليار درهـم، علـى التوالي بالمقارنة مع عام 2018.



وأضاف "المركزي": أمـا نظام الدفع الفوري الذي تم تنفيذه حديثا، فقد اعتمدته البنوك بصـورة سلسـة بعد الإطلاق الناجح له في يناير 2019، حيـث بلغ حجم المعاملات 2.2 مليون صفقة بقيمة 5.8 مليار درهـم. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مطالبات الخصم المباشر بنسـبة 17.2% من 13.4 مليون إلى 15.7 مليون مطالبة، كما شـهد نظـام حمايـة الأجور لأصحاب العمل والموظفين المسـجلين زيادة نسـبتها 5 %. وبشـكل منفصل، اسـتمرت الشـيكات الورقية في الانخفاض، حيـث تراجعـت بنسـبة 4.2 % من 28.1 مليون شيك إلى 26.9 مليـون شيك بسـبب القبول المتزايد للمدفوعات الإلكترونية.

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